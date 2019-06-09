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Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde bulunan anne ve baba öldü, 4 yaşındaki kızları ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara Karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen kazada Oğuz Asan yönetimindeki 34 FD 9137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikteki Demirci Köprüsünden aşağı düştü.

Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde bulunan anne ve baba öldü, 4 yaşındaki kızları ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara Karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen kazada Oğuz Asan yönetimindeki 34 FD 9137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikteki Demirci Köprüsünden aşağı düştü. Kazada sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (31) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Zeynep Asan’ın (4) ise ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düşen araçta bulunan sürücü Oğuz Asan ve eşi Ayşe Asan’ın cenazelerini olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri dere yatağından güçlükle çıkarttılar.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ailenin bayram tatili dönüş yolunda oldukları ve Erzincan’dan Ankara’ya gittikleri öğrenildi.

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
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