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Otomobil, köprüden uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden araziye uçan otomobildeki sürücü ve eşi ile çocuğu yaralandı.  Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden araziye uçan otomobildeki sürücü ve eşi ile çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup, araziye ters düşen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı ile yanındaki eşi Fatma (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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