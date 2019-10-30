Otomobil, köprüden uçtu: 3 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden araziye uçan otomobildeki sürücü ve eşi ile çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup, araziye ters düşen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı ile yanındaki eşi Fatma (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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