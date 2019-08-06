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Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Karaman’da otomobilin yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu.Kaza, dün akşam saatlerine Karaman-Karapınar yolu Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu

Karaman’da otomobilin yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu.
Kaza, dün akşam saatlerine Karaman-Karapınar yolu Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali D.’nin kullandığı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Otomobilin çarptığı koyunlardan 15’i olay yerinde telef olurken, 3 koyun da yaralandı. Kaza sonrası ise otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu

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