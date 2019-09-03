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Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 01:12 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı.

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü

Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada Teke ile çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun öldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Furkan Teke yönetemindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanlık yapan Necati Akaydın (58) ve oğlu Mehmet Ali Akaydın’ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Teke ve çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun da öldü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada ölen 10 koyun ise Tepebaşı Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldüOtomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldüOtomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü

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