HABER

Otomobil koyun sürüsüne daldı 2 yaralı, 10 koyun öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR?de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı.

ESKİŞEHİR?de Ahmet Furkan Teke, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada Teke ile çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun öldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yukarı Söğütönü Mahallesi Uludere yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Furkan Teke yönetemindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanlık yapan Necati Akaydın (58) ve oğlu Mehmet Ali Akaydın?ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Teke ve çoban Necati Akaydın yaralanırken, 10 koyun da öldü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi?ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada ölen 10 koyun ise Tepebaşı Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Yumurtalık Lagünleri Milli Park statüsüne geçtiYumurtalık Lagünleri Milli Park statüsüne geçti
15. Ayvalık Kültür Sanat Festivali’nde “Mesut Duran” coşkusu15. Ayvalık Kültür Sanat Festivali’nde “Mesut Duran” coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

Ankara'da yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı!

Yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı! Yol trafiğe kapandı

Adana'da FETÖ operasyonu!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

160 kamyon toprak çıktı, sonuç yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.