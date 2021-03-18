Otomobil kredi faiz oranları ne kadar? Otomobil almak isteyenler için güncel kredi faiz oranları...

Koronavirüs sürecinde özel araçlar çalışanlar ve aileler tarafından daha da fazla tercih edilmeye başlandı. Sıfır ve ikinci el araç almak isteyenler vatandaşlar otomobil kredi faiz oranlarını araştırıp sorguluyor. Peki bankaların uyguladığı otomobil kredi faiz oranları ne kadar?
50.000 TL kredi çekilmesi durumunda 48 ay vadeli olarak hesaplandığında Vakıfbank toplam 72.396 TL maaliyet ile %1,34 faiz oranı sunuyor. Yapıkredi 74.052 TL maaliyet ile %1,43 faiz oranı sunarken, Akbank 74.423 TL maaliyet ile %1,45 faiz oranı sunuyor.
İşte diğer bankaların faiz oranları:
Garanti BBVA
Toplam maaliyet: 75.168 TL
Faiz oranı: %1,49
Halkbank
Toplam maaliyet: 76.104 TL
Faiz oranı: %1,54
Ziraat Bankası
Toplam maaliyet: 76.104 TL
Faiz oranı: %1,54
Türkiye İş Bankası
Toplam maaliyet: 76.292 TL
Faiz oranı: %1,55
Vakıf Katılım
Toplam maaliyet: 76.292 TL
Kar payı: %1,55
100.000 TL kredi çekilmesi durumunda 48 ay vadeli olarak hesaplandığında Vakıfbank toplam 144.791 TL maaliyet ile %1,34 faiz oranı sunuyor. Yapıkredi 148.104 TL maaliyet ile %1,43 faiz oranı sunarken, Akbank 148.846 TL maaliyet ile %1,45 faiz oranı sunuyor.
İşte diğer bankaların faiz oranları:
Garanti BBVA
Toplam maaliyet: 150.335 TL
Faiz oranı: %1,49
Halkbank
Toplam maaliyet: 152.208 TL
Faiz oranı: %1,54
Ziraat Bankası
Toplam maaliyet: 152.208 TL
Faiz oranı: %1,54
Türkiye İş Bankası
Toplam maaliyet: 152.584 TL
Faiz oranı: %1,55
Vakıf Katılım
Toplam maaliyet: 152.584 TL
Kar payı: %1,55