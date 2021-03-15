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Otomobil küçük kıza böyle çarptı

15.03.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan arkadaşıyla çıkan R.K. adlı küçük kız birden karşıya geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada E.K.K.’nin kullandığı 33 NRG ... plakalı otomobil küçük kıza çarptı. Küçük kız takla atarak yere düştü. Aracı durduran E.K.K. koşarak küçük kız çocuğunun yanına gelip, telefonla 112’yi arayarak ambulans istedi.
Hastaneye kaldırılan R.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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