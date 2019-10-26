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Otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin kulübeye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin kulübeye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Güdek yönetimindeki 37 LH 529 plakalı otomobil yoğun yağışın etkisiyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kulübeye çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu Ülbiye Bayrak(46) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Güdek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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