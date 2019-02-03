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Otomobil lastiği içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş halde 7 kilogram esrar ele geçirdi

Şanlıurfa'da, bir otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolundaki kontrolleri sırasında şüphelendikleri 60 HA 092 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde dedektör köpek eşliğinde yaptıkları aramada, iki arka lastik içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa uyuşturucu sevkiyatı Viranşehir Yakalama

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