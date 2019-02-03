Otomobil lastiğinde 7 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma otomobilin arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirdi, sürücü A.K. gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir yolunda kurulan uygulama noktasında şüpheli kişi ve araçlar üzerinde kontroller yaptı. Uygulama noktasında durdurulan A.K. yönetimindeki 60 HA 092 plakalı otomobili durdurdu. Sürücüsünün davranışlarından şüphelenen jandarma, otomobilde detaylı arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada otomobilin arka lastiklerin gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.K. adliyeye sevk edildi.
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