HABER

Otomobil lastiğinden fıstığa kadar her şeyi çalan şüpheliler yakalandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da girdikleri 19 iş yerinden tencereden, otomobil lastiğine, fıstıktan, peçeye kadar onlarca çeşit mal çalan 1'i kadın 9 kişilik çete yakalandı  Park halindeki TIR'lardan da hırsızlık yaptıkları öğrenilen ve toplam 1,5 milyon liralık eşya çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da girdikleri 19 iş yerinden tencereden, otomobil lastiğine, fıstıktan, peçeye kadar onlarca çeşit mal çalan 1'i kadın 9 kişilik çete yakalandı Park halindeki TIR'lardan da hırsızlık yaptıkları öğrenilen ve toplam 1,5 milyon liralık eşya çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin bazı olaylarda içinde şoförünün uyuduğu park halindeki TIR'lardan da eşyaları çaldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERİNİN 120 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki ay süren çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Önceki gün sabaha karşı Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenyurt'ta toplam 8 adrese yapılan operasyona özel harekat ve çevik kuvvette destek verdi. Gözaltına alınan çete lideri Yasin Ç., Murat U., Süleyman Y., Nazmi ?., Eren Y., Barış M., Fikret G., Gül U., Münir K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin şubedeki sorgularında çete lideri Yasin K.'nın hırsızlık suçundan daha önceden 120 kez yakalandığı tespit edildi. Çete lideri Yasin Ç.'nin kiralık otomobil üzerine kaydı olmayan bir dükkan işlettiği ve çeteye kiralık araç bulduğu öğrenildi.

AYAKKABI BOYASIYLA PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLER

Polisin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin kiralık kapalı kasa araçlarının plaklarının harf ve rakam gruplarını ayakkabı boyası kullanarak değiştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin sabaha karşı girdikleri iş yerlerinden tekstil malzemesi, peçete, akü, otomobil lastiği, Antep fıstığı, tencere tava gibi onlarca çeşit eşya çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malları sürekli olarak 2 ayrı alıcıya sattıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin şubede verdikleri ifadelerinde yaptıkları suçları kabul ettikleri öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Antalya’da öğretmenler sporda ter döktüAntalya’da öğretmenler sporda ter döktü
Öğretmenler gününe özel klipÖğretmenler gününe özel klip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Ana, kız, baba, oğul... "Akbaba" operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

Ana, kız, baba, oğul... Hepsi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölümü çok konuşulmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.