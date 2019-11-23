Otomobil lastiğinden fıstığa kadar her şeyi çalan şüpheliler yakalandı 

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da girdikleri 19 iş yerinden tencereden, otomobil lastiğine, fıstıktan, peçeye kadar onlarca çeşit mal çalan 1'i kadın 9 kişilik çete yakalandı Park halindeki TIR'lardan da hırsızlık yaptıkları öğrenilen ve toplam 1,5 milyon liralık eşya çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin bazı olaylarda içinde şoförünün uyuduğu park halindeki TIR'lardan da eşyaları çaldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERİNİN 120 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki ay süren çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Önceki gün sabaha karşı Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenyurt'ta toplam 8 adrese yapılan operasyona özel harekat ve çevik kuvvette destek verdi. Gözaltına alınan çete lideri Yasin Ç., Murat U., Süleyman Y., Nazmi ?., Eren Y., Barış M., Fikret G., Gül U., Münir K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin şubedeki sorgularında çete lideri Yasin K.'nın hırsızlık suçundan daha önceden 120 kez yakalandığı tespit edildi. Çete lideri Yasin Ç.'nin kiralık otomobil üzerine kaydı olmayan bir dükkan işlettiği ve çeteye kiralık araç bulduğu öğrenildi.