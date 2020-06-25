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  4. Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler gözlerine inanamadı

Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler gözlerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Nurullah Uğur, bisikletine otomobil lastiği taktı. Uğur’un bisikletini gören çevredeki vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kızıltepe’de yaşayan Nurullah Uğur, bisikletinin sık sık patlayan arka lastiğine çözüm bulmak için çeşitli arayışlara girdi. İnternetten öğrendiği bilgilerle harekete geçen Uğur, bisikletinin arka tarafına otomobil lastiği yerleştirdi. Bunun sayesinde düşmekten de kurtulan Uğur, Kızıltepe’nin cadde ve sokaklarında şaşkın bakışlar arasında gezmeye başladı. Bisikleti gören vatandaşlar hayretler içerisinde kalarak bu ilginç bisikletin fotoğrafını da çekmeyi ihmal etmiyor.

"İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ"

Bisikleti sürerken az da olsa zorlandığını anlatan Uğur, vatandaşların ilgisinden de memnun olduğunu kaydetti. Uğur, "Ben bu bisikleti bir sayfa da gördüm ve ilgimi çekti. İlk önce kendi bisikletimi parçalayıp teker bulup ona göre ayarladım. Arkası araba önü bisiklet oldu. Düşme tehlikesi hiç yok. Güzel sürülüyor, insanların baya bir ilgisini çekti. Bisikletin üstüne binip fotoğraf çekiyorlar" dedi.

(İHA)

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