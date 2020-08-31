HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil, mal indiren toptancıya çarptı: 1 yaralı

Otomobil, mal indiren toptancıya çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Manisa’da seyir halindeki otomobil, kamyonetten mal indiren toptancıya çarptı.

Manisa’da seyir halindeki otomobil, kamyonetten mal indiren toptancıya çarptı. Kazada toptancı ağır yaralanırken, yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 10.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. G.A. yönetimindeki 45 DM 346 plakalı otomobil, cadde üzerinde 35 DB 3024 plakalı kapalı kasa kamyonetten mal indiren Nusret Özçelikbaş’a çarptı. Otomobil ile kamyonet arasında sıkışan Özçelikbaş ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralı Özçelikbaş’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kanamanın durması için sol ayağına kemerle tampon uygulanan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Özçelikbaş tedavi altına alındı.
Öte yandan polis, kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen yaralı vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan otomobile tekme atan 1 kişi polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdiMuharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
KPSS sınavı ertelenecek mi?KPSS sınavı ertelenecek mi?
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Yer: Tunceli! Şamualar (dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi
Şamualar böyle görüntülendi
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip, sosyal medyadan paylaştı
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Muharrem İnce duyurdu: Memleket Hareketi, 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.