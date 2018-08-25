Otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde mezarlığın duvarına çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Bozkurt ilçe girişinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Mehmet Karaefe (38) yönetimindeki 43 LG 848 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp ilçe girişindeki mezarlığın duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 5 kişiden Gülbade Çetin (42) öldü, sürücü Mehmet Karaefe, eşi Sevgi Karaefe (35), annesi Emine Karaefe (68) ve yeğeni Havva Çetin'i (17) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hazır bekleyen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Gülbade Çetin'in cesedi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum