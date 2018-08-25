Otomobil mezarlığın duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde mezarlığın duvarına çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Bozkurt ilçe girişinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Mehmet Karaefe (38) yönetimindeki 43 LG 848 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp ilçe girişindeki mezarlığın duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 5 kişiden Gülbade Çetin (42) öldü, sürücü Mehmet Karaefe, eşi Sevgi Karaefe (35), annesi Emine Karaefe (68) ve yeğeni Havva Çetin'i (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hazır bekleyen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gülbade Çetin'in cesedi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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