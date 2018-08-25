Otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobilin mezarlık duvarına çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mehmet Karaefe (38) yönetimindeki 43 LG 848 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ilçe girişindeki mezarlığın duvarına çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, eşi Sevgi, annesi Emine, ablası Gülbade ve yeğeni Havva Çetin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Gülbade Çetin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Araçtakilerin, bayram tatilinde Kütahya'nın Simav ilçesinden kentteki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi.
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