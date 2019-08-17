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Otomobil, minibüse ve park halindeki araca çarptı 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce minibüse ardından park halindeki otomobile çarptı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce minibüse ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nejat Batur'un (25) kullandığı 06 EKZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Mustafa Taşçı yönetimindeki 34 TB 4334 plakalı minibüse çarptıktan sonra park halindeki 65 DH 660 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kürşat Dayan, Elif Eylül Taşçı ve İnci Taşçı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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