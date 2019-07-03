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Otomobil Mobese direğine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki kamera direğine çarptı.

Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki kamera direğine çarptı. Sürücünün kendi imkânlarıyla çıktığı araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Florya Havuzlu Kavşak mevki Yenikapı istikametinde meydana geldi. Ahmet Söylemez, kullandığı 34 GV 8068 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan Mobese direğine çarptı. Kazada, Ahmet Söylemez hafif şekilde yaralanırken annesi Serpil Söylemez araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan Serpil Söylemez'i yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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