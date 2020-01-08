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  4. Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı

Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Akyazı ilçesi TEM yolunda, motor bölümünde yangın çıkan otomobil, alev topuna döndü.

Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı

Güven HASBAŞ/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesi TEM yolunda, motor bölümünde yangın çıkan otomobil, alev topuna döndü. Araçtaki 3 kişi, son anda kendilerini dışarı atarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece, TEM yolunun Akyazı Topağaç mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Recep Akkaya'nın kullandığı 06 AYD 97 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın başladı. Aracı yol kenarına çeken Akkaya ve yanındaki ablası Hatice Bulut ile kız kardeşi Rafiye Akkaya, kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Otomobili arkadaşından emanet aldığını söyleyen Recep Akkaya, "Kardeşim üşüdü. Kaloriferi açarak kardeşimi ısıtmak istedim. Bir süre sonra araçtan yanık kokusu gelmeye başladı sonra alev aldı. Aracı kenara çekip, aşağı indik. Biz indikten sonra yandı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı

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