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Otomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:21 | Son Güncelleme

SİVAS’ta lise öğrencisi Sinem Argut (17), park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedinin kurtarılmasını sağlayarak, hayvanı sahiplendi.

Otomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta lise öğrencisi Sinem Argut (17), park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedinin kurtarılmasını sağlayarak, hayvanı sahiplendi.
Olay, akşam 22.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sinem Argut, annesiyle caddede yürürken park halindeki 58 FU 470 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Otomobil başında kediyi çıkarmaya uğraşan Argut, başarılı olamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibi otomobilinin kaputunu açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedinin kurtarılmasını bekleyen Argut, yavru kediyi sahiplenmek için evine götürdü.
Bu tür olaylar karşısında duyarsız kalınmamasını isteyen Argut, "Yoldan geçerken arabada kedi miyavlaması duydum. Sahibini aradım, polis ve itfaiyeye haber verdim. Kedi araçtan çıkana kadar araç başından ayrılmadım. 1,5 saattir burada bekliyordum. Araç sahibi gelince kaputunu açtı ve kediyi çıkardı. Kedi bundan sonra benimle kalacak, sahiplendim. Kimse duyarsız kalmasın çünkü onlar da canlı. Kimse çocuğunu arabada bırakıp gitmiyor ve ağlayan çocuğunun sesine kimse duyarsız kalmıyor. Bu da bir bebek, bu da bir çocuk, kimse bunun sesine duyarsız kalmasın. Kardeşi az önce burada ölmüş. Sadece aracın içerisinde sıkışmış deyip bakıp geçmesinler. En azından bir polisi ve itfaiyeyi arayabilirler." dedi. Sinem Argut yavru kediyi annesiyle birlikte evine götürdü.

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Otomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendiOtomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendiOtomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendiOtomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendi

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