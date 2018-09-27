Otomobil motoruna sıkışan yavru kediye polis şefkati

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, polis tarafından kurtarıldı. Yavru kediyi bir süre seven polis memuru Alper Deniz, hayvan barınağına götürdü.
Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde yer alan kütüphane otoparkındaki 34 RE 2977 plakalı otomobilin motor kısmına yavru kedi girdiğini gören bir kişi, aracın ön camına 'Motor kısmında kedi var (yavru). Sıkışmış, çalıştırırken bakın lütfen' yazılı not bırakıp polis ve güvenlik görevlilerine haber verdi. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, sahibine ulaştığı aracın kaputunu açıp yavru kediyi kurtardı. Kediyi çıkardıktan sonra bir süre elinden bırakmayan polis memuru Alper Deniz, sevip oynadı. Polis memuru, ardından yavru kediyi Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.
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