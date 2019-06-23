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Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

Siirt’te otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2 yaralı

Siirt’te otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halinde devam eden motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosiklettekiler yere savruldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2 yaralı

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