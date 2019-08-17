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Otomobil motosiklete çaptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobil motosiklete çaptı: 1 ağır yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fahrettin Altay istikametinden Üçyol istikametine gitmekte olan H.T idaresindeki 35 DK 356 plakalı otomobil, kural ihlali yaparak sol şeritte bulunan 40 numaralı sokağa dönmek isterken, karşı şeritten gelen Mert Gemici idaresindeki 35 VAH 07 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olduğu iddia edilen Gemici ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil motosiklete çaptı: 1 ağır yaralı

Otomobil motosiklete çaptı: 1 ağır yaralı

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