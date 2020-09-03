Otomobil motosiklete çarpıp, böyle kaçtı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Göçmenler Kavşağı’nda meydana geldi.

Hüseyin Odabaş (25) yönetimindeki motosiklete, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Odabaş ile arkasında oturan S.A. yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise durmayarak, kaçtı.

Kazayı görenler, polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin Odabaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Otomobil sürücüsünün motosiklete çarpıp, durmayarak kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



