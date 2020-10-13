HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hatay Bulvarı’nde sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden ve plakası alınamayan Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir eden Hakan K.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Bulvarı’nde sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden ve plakası alınamayan Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir eden Hakan K. yönetimindeki 55 ABZ 089 plakalı Susuziki motosiklete arkadan çarptı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Mehmet K. yaralandı. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçarken, yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Sahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattıSahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattı
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Sahte alkolden ölen Halit Yüce'nin kızı korku dolu o anları anlattı! 'Kustu, gözleri görmemeye başladı'
Sahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattı
Balıkesir'de çıkan fırtınada iş yerinin çatısı karayoluna uçtu
Ege'de fırtına! İş yerinin çatısı karayoluna uçtu
FETÖ'den tutuklanan eski Aşkale Belediye Başkanı'na beraat
FETÖ'den tutuklanmıştı! Eski Başkana beraat
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Hatay'daki orman yangını ile ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı
Hatay'daki orman yangını ile ilgili flaş gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.