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Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 08:06 | Son Güncelleme

 Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla), (DHA)- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
​Kaza, Karaçulha Mahallesi Antalya- Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Volkan A. (30) yönetimindeki 48 JP 125 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Hüseyin Alpdoğan (55) ve Mehmet Gündoğdu (52) yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Alpdoğan (55) özel bir hastaneye, Mehmet Gündoğdu ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alpdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gündoğdu'nun bilincinin de kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Volkan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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