Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Faruk ÇARK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, anayola kontrolsüz çıktığı öne sürülen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobildeki 2 kişi ise hafif yaralandı.
Kaza, dün gündüz saatlerinde Ödemiş ilçesi Şehit Ali Dereli mevkiinde meydana geldi. Ödemiş'ten Kiraz yönüne giden Nevzat Akça yönetimindeki 48 E 5399 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı öne sürülen Hüseyin Güner yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Güner ile otomobildeki Fatma Akça ve Abdurrahman Kuvvetli yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Güner, sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Nevzat Akça, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma soruşturma başlattı.
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