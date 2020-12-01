Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Askeritepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden gelen Renault marka araç sollama esnasında karşı şeritten gelen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112’yi arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



