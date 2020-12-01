HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

01.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Askeritepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden gelen Renault marka araç sollama esnasında karşı şeritten gelen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112’yi arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!
Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Antalya'da vaka artış hızı yüzde 50'ye yaklaştı! Camilerden anonslar yankılanıyor

Vaka artışı yüzde 50'ye gelince camilerden anonslar başladı

Diyarbakır Çüngüş'de koronavirüs vakalar sıfırlandı

Vakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyor

Koronavirüs geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunuyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Korona geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunur?

Muhittin Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum

Muhittin Böcek'ten mesaj var! 'En anlamlı merhaba'

Seyahat İzin Belgesi alma... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk için nereden belge alınır?

Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!

Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.