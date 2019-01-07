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Otomobil müzenin bahçesine devrildi; sürücü ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, yokuştan kayarak, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Nevşehir Müzesi'nin bulunduğu bahçeye uçtu.

Otomobil müzenin bahçesine devrildi; sürücü ağır yaralı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, yokuştan kayarak, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Nevşehir Müzesi'nin bulunduğu bahçeye uçtu. Kazada sürücü Serhat Tosun (43) ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yeni Kayseri Caddesi Türbe Sokak'ta meydana geldi. Serhat Tosun yönetimindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıktı. Yokuştan kayan otomobil, yol kenarındaki Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Nevşehir Müzesi'nin bulunduğu bahçeye uçtu. Kazada, sürücü Tosun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Tosun, sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat Tosun'un, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil müzenin bahçesine devrildi; sürücü ağır yaralı

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