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Otomobil nehir kıyısına düştü: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attıp Büyük Menderes Nehri'nin kıyısına düştü.

Otomobil nehir kıyısına düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attıp Büyük Menderes Nehri'nin kıyısına düştü. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Kavakköy Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde arkadaşları Bayram Kızıloğlu(30), Mertan Korkmaz ve Hüseyin Doğur'un bulunduğu Soner Şaşma'nın (28) kullandığı 20 ABF 138 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Otomobil, Menderes Nehri'nin kıyısına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Soner Şaşma ile Bayram Kızıloğlu'nun olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Mertan Korkmaz ve Hüseyin Doğur ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil nehir kıyısına düştü: 2 ölü, 2 yaralıOtomobil nehir kıyısına düştü: 2 ölü, 2 yaralıOtomobil nehir kıyısına düştü: 2 ölü, 2 yaralıOtomobil nehir kıyısına düştü: 2 ölü, 2 yaralı

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