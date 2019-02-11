HABER

Otomobil nehir kıyısına düştü 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin takla atarak Büyük Menderes Nehri'nin kıyısına düştüğü kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin takla atarak Büyük Menderes Nehri'nin kıyısına düştüğü kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Kavakköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Şaşma (28) yönetimindeki 20 ABF 138 plakalı otomobil, takla atarak Menderes Nehri'nin kıyısına uçtu. Sürücü Şaşma ile araçtaki Bayram Kızıloğlu (30), Mertan Korkmaz ve Hüseyin Doğur kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Şaşma ile araçtaki Bayram Kızıloğlu'nun öldüğü belirledi. Araçta sıkışan Korkmaz ve Doğur ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! Spor dünyasını şaşırtan kareHerkes onu konuşuyor! Spor dünyasını şaşırtan kare
Davraz’da tatil bitmediDavraz’da tatil bitmedi
Karaburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdiKaraburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı

Bakan Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı!

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.