Otomobil odun yüklü kamyona arkadan çarptı

Şanlıurfa’da otomobilin seyir halindeki odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yaşandı. Zeynel H.’nin kullandığı 63 VR 196 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aşırı yük taşıdığı öğrenilen kamyon sürücüsü hakkından işlem yapılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

