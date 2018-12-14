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Otomobil ofise ve ağaca çarptı, alkollü sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

YALOVA'da, Mertcan A.

Otomobil ofise ve ağaca çarptı, alkollü sürücü yaralandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, Mertcan A. (28) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yön tabelasına, ofise ve ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü Mertcan A.'nın 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi.
Fatih Caddesi'nde Mertcan A. yönetimindeki 34 YL 8784 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Fatih Caddesi ile Şefika Sokağı'n birleştiği noktada ilk önce yön tabelasına çarpan otomobil, ardından bir firmaya ait irtibat ofisinin camlarına çarptı. Araç, başka bir yön tabelasına ve ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kaza sonucu hafif yaralandı, araçta ve ofiste hasar oluştu.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan A.'nın 1,58 alkollü olduğu belirlendi. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ofise ve ağaca çarptı, alkollü sürücü yaralandıOtomobil ofise ve ağaca çarptı, alkollü sürücü yaralandıOtomobil ofise ve ağaca çarptı, alkollü sürücü yaralandı

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