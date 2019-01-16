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Otomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen öğrenci servisine çarptı.

Otomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen öğrenci servisine çarptı. Kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı.
Kaza, Çorlu İstasyon Caddesi kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Ergene ilçesine giden Saim Eraslan'ın kullandığı 59 AAN 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçip, Kudret Eren'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Öğrenci servisi yoldan çıkıp, tarlaya girdi.
Kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralıOtomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralıOtomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralıOtomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı

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