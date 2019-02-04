HABER

Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 23:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ayman D. idaresindeki 41 MB 250 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü Ayman D. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayman D. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayman D.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kural ihlallerine jandarmadan helikopterli denetimKural ihlallerine jandarmadan helikopterli denetim
Şanlıurfa’da 19 yaşındaki genç intihar ettiŞanlıurfa’da 19 yaşındaki genç intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.