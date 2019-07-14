Otomobil önce ambulansa ardından çekiciye çarptı: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ambulansa ardından çekiciye çarparak, refüje savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, TEM yolunun Hendek Yarıca mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih Mehmet Bursa yönetimindeki 34 NZ 8647 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önce sürücüsü hasta naklinden dönen 34 LE 9213 plakalı ambulansa ardından 34 TJ 4134 plakalı çekiciye çarparak, refüje savruldu. Kazada otomobildeki Demet Bursa, Hamide Aktaş ve Miraç Aktaş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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