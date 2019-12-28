HABER
  4. Otomobil önce motosiklete sonra başka bir otomobile ve çöp konteynerlerine çarptı

Otomobil önce motosiklete sonra başka bir otomobile ve çöp konteynerlerine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 04:57 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlara çarpan otomobil sürücüsünün 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza, Göztepe mahallesinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 34 AN 1540 plakalı aracı kullanan T.K., Batışehir kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarında park halindeki motosiklet ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, motosiklet ve otomobillerde hasar meydana gelirken, çöp konteynerleri dağıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bir süre inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de sürücü T.K.'yı kontrolden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı ölçümde sürücünün 0.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Hafif ticari araç, lüks otomobile çarptı: 1 yaralıHafif ticari araç, lüks otomobile çarptı: 1 yaralı
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 2’si ağır 6 yaralıYolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 2’si ağır 6 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kamyon ile çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Yaralılar var

İzmir'de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Feci kaza! Araçta sıkışarak hayatını kaybetti

4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

Hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Babası tutuklandı

Bursa'da feci kaza! Minibüs TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

TIR'a çarpan minibüs bu hale geldi: 2 ölü!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.