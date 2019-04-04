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Otomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

BURSA'da taksiye çarpıp kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerinin dükkanına çarptı.

Otomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptı

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da taksiye çarpıp kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerinin dükkanına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu indirdikten sonra trafik akışını kontrol etmeden hareket ettiği öne sürülen Necmi Oruç yönetimindeki 15 T 0050 plakalı taksiye, arkadan gelen Yusuf Kurtuluş yönetimindeki 34 BIH 573 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerlerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kurtuluş hafif yaralandı. Yusuf Kurtuluş'a, çağırılan ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Otomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptıOtomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptıOtomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptıOtomobil, önce taksiye, ardından da iş yerlerinin duvarına çarptı

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