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  4. Otomobil önce tıra ardından bisiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil önce tıra ardından bisiklete çarptı: 2 yaralı

05.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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Samsun’da otomobilin önce tıra ardından da bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Samsun Ordu karayolu 26.

Samsun’da otomobilin önce tıra ardından da bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Samsun Ordu karayolu 26. kilometresi Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre E. (21) idaresindeki 55 RL 036 plakalı otomobil önünde seyreden Mehmet A. yönetimindeki 66 LZ 809 çekici, 66 AAU 943 yarı römork plakalı tıra çarpıp savrularak bariyerlere ve daha sonra da banket kısmında seyreden İlhan Ş. (39) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada, otomobil sürüsü Emre E. ile bisiklet sürücüsü İlhan Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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