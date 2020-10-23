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  4. Otomobil önce yayalara çarptı, ardından şarampole uçtu: 4 yaralı

Otomobil önce yayalara çarptı, ardından şarampole uçtu: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce iki yayaya çarptı, ardından şarampole uçtu.

İzmir’in Urla ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce iki yayaya çarptı, ardından şarampole uçtu. Feci kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’ndeki Gülbahçe Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 HB 7520 plakalı aracın sürücüsü M.Ç, kavşakta virajı alamayarak kontrolünü kaybetti. O sırada yol kenarında bulunan iki kişiye çarpan otomobil, ardından da hızla şarampole uçtu. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Araçta sıkışan sürücü M.Ç, yanındaki yolcu ve çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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