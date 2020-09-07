Otomobil önce yayanın koluna çarptı ardından bariyerlere çıktı

100 yan yolda giden yayaya çarpamamak için direksiyonu kırmasına rağmen hem yayanın koluna ayna çarptı hem de bariyerlerin üstüne çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce’den Sakarya istikametine doğru seyreden Serdar Z.’nin kullandığı 03 EF 220 plakalı Tofaş marka otomobil, D-100 Karayolu yan yolda Hamidiye Caddesi’nde yolda yürümekte olan 76 yaşındaki Feride G.’nin koluna aynası ile çarptı ardından bariyerin üstüne çıktı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın kolundan yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaşlı kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

