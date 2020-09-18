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Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı:1 ölü 2’si ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 02:50 | Son Güncelleme

Niğde’de bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

Niğde’de bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı K.(23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Ş.’ye (17) çarptıktan sonra yarınlarla direğine çarparak ikiye bölündü. Olayı gören vatandaştan hemen 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen yaya Kemal Furkan Ş. ile otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Ö.(25), Ramazan B.(25) ve Batuhan Ş. (19) isimli yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Ö., Ramazan B., Batuhan Ş. Hastanede tedavi altına alındı. Otomobil içerisinde hayatını kaybeden Çağrı K. isimli şahsın cansız bedeni ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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