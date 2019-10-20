HABER

Otomobil önündeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.Kaza, Bursa Ankara Karayolu Çitli Kavşağı’nda meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Bursa Ankara Karayolu Çitli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Şanlı (62) idaresindeki 26 UR 337 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, önünde seyir halinde olan Hasan Öncül (53) yönetimindeki 03 EF 882 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan özel otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada Mustafa Şanlı, Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca çıkardı. Sağlık görevlilerin yaptığı müdahalede Mehmet Poyraz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralıHafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.