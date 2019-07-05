HABER

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 01:28 | Son Güncelleme

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan bir kadın araçtan savruldu. Kimliği belirlenemeyen kadın kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Rus vekilin gelişi ülkeyi karıştırmıştı! Darbe girişimi engellendi

Rus vekilin gelişi ülkeyi karıştırmıştı! Darbe girişimi engellendi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.