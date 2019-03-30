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Otomobil, otobüs durağına girdi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobilin arkadan çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı.

Otomobil, otobüs durağına girdi: 3 yaralı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobilin arkadan çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
​Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir- Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 ARE 658 plakalı otomobil, makas atarken, önündeki 16 NMD 16 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 NMD 16 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada araç sürücüleriyle durakta otobüs bekleyen kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil, otobüs durağına girdi: 3 yaralıOtomobil, otobüs durağına girdi: 3 yaralıOtomobil, otobüs durağına girdi: 3 yaralı

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