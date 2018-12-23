Otomobil, otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00'de sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Hasan Kocatürk (50) yönetimindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, kavşakta Nazmi Çelik'in (37) kullandığı 33 SV 894 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çarpıp yaklaşık 80 metre uzaklıkta durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kocatürk ve yanında bulunan Fadimana Kocatürk (52) ve Fatma Ceylan (73) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otobüsün ön iki lastiğinin patlaması sonucu bir süre yolun kenarında bekleyen yolcular, yakındaki dinlenme tesislerini götürüldü. Lastikler tamir edildikten sonra yollarına devam edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

