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Otomobil, otoyolda koyuna çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

ADANA'da otoyolda koyuna çarpan otomobilde, maddi hasar meydana geldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da otoyolda koyuna çarpan otomobilde, maddi hasar meydana geldi. Kazada koyun da telef oldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Cihadiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otoyolda arızalanan aracı tamir etmek için yola çıkan otomobil tamircisi Fuat Çetin yönetimindeki 34 BKR 352 plakalı otomobil, aniden önüne fırlayan koyuna çarptı. Kazada, koyun telef oldu, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Koyunun yola çıktığı sırada peşinden koştuğu öne sürülen bir kişinin kazayı görünce olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, koyunun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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