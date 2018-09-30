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OTOMOBİL PANCAR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ: 3 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobil, önünde gitmekte olan pancar yüklü kamyona arkadan çarpıp altına girdi.

ESKİŞEHİR'de otomobil, önünde gitmekte olan pancar yüklü kamyona arkadan çarpıp altına girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi öldü.Kaza saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram Otay (34) yönetimindeki 26 EB 434 plakalı otomobil önünde gitmekte olan Gani Serven'in (52) kullandığı 26 AAU 755 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilde bulunan sürücü Bayram Otay ile Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin otomobilde sıkışan cesetleri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Gani Serven jandarmalar tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerindeki araçların,
-Polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin,
-Ölenlerden birinin tabutla cenaze aracına taşınmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

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