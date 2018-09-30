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Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 07:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de aynı yöne giden pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.

Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de aynı yöne giden pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram Otay (34) yönetimindeki 26 EB 434 plakalı otomobil, aynı yöne giden Gani Serven (52) yönetimindeki 26 AAU 755 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Otay ile yanındaki Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
3 kişinin sıkışan cesetleri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Gani Serven jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölüOtomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölüOtomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölüOtomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

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