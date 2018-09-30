Otomobil, pancar yüklü kamyonun altına girdi: 3 ölü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de aynı yöne giden pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram Otay (34) yönetimindeki 26 EB 434 plakalı otomobil, aynı yöne giden Gani Serven (52) yönetimindeki 26 AAU 755 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Otay ile yanındaki Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
3 kişinin sıkışan cesetleri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Gani Serven jandarmalar tarafından gözaltına alındı.
'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor
Kasırga öncesi plaja koştular
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum