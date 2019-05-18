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Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak'ın hurdaya ayrılmış otomobil ve diğer metal parçalardan yapıp kaya üzerine monte ettiği 'kartal kafası heykeli' ilgi görüyor.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve ilçede sıra dışı sanat çalışmalarıyla tanınan Rıfat Koçak, yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Sanatçı, Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki lüks bir villanın bahçesinde bulunan yaklaşık 5 metrelik kaya parçası üzerine, hurdaya ayrılmış otomobil ve diğer metal parçalardan "kartal kafası heykeli" yaptı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışma ile tamamlanan dev heykel, görenlerin beğenisini topluyor.

KAYAYI METALLE BİRLEŞTİRDİ

KAYAYI METALLE BİRLEŞTİRDİ
Koçak, aylar süren çalışmanın ardından tamamladığı heykelin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eseri yapmaktan dolayı oldukça keyif aldığını söyledi.
Heykeli yapmak için kayayı işlemek zorunda kaldığını ifade eden Koçak, "Kaya metalle birleşerek, bambaşka bir etki yarattı. Bu tür çalışmaları yaparken herhangi bir süre kısıtlaması yok. Bu bir his duygu ve hayata dokunuştur." dedi.
Kartalı içinden gelen bir hisle yaptığını aktaran Koçak, şöyle konuştu:
"Bu heykelde de yine atık malzemeler kullandım. Birçok otomobil parçaları ve diğer metal parçalar var. Kayanın oyulmasında kullanılan malzemeler de var. Amacımız doğaya müdahale etmek değil, doğayla nasıl beraber yaşarız ve onunla bütünleşirizin hikayesi."
Yaptığı heykeller birçok sergide yer alan sanatçı, bunlardan bazılarını da evinin bahçesinde sergiliyor.
Koçak, en son yaptığı 100 parçadan oluşan ve yaklaşık yarım ton metal malzeme kullandığı 2,5 metrelik boynuzgaga kuşu heykelini de Torba Mahallesi'nde bir doktora ait villanın bahçesinde sergilemişti.
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bodrum Muğla hurda otomobil sanat

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